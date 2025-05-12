Зиля Валеева: «Специальная военная операция подтвердила зрелость гражданского общества»

О поддержке участников СВО, своевременности программы «Батырлар. Герои Татарстана», деятельности НКО, развитии международных связей и предстоящих выборах в Татарстане в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
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