Адвокат Кузнецов рассказал, как подготовить дачу к зиме без штрафов

Перед зимовкой дачи нужно убрать горючий мусор, отключить коммуникации и проверить платежи в СНТ. Адвокат Денис Кузнецов предупредил, что нарушения могут обернуться штрафами и материальной ответственностью, сообщает Общественная Служба Новостей .