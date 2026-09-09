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Адвокат Кузнецов рассказал, как подготовить дачу к зиме без штрафов

Адвокат Кузнецов рассказал, как подготовить дачу к зиме без штрафов

Перед зимовкой дачи нужно убрать горючий мусор, отключить коммуникации и проверить платежи в СНТ. Адвокат Денис Кузнецов предупредил, что нарушения могут обернуться штрафами и материальной ответственностью, сообщает Общественная Служба Новостей .

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