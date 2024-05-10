Инсайдер поделился новыми подробностями о Pragmata от Capcom Прошло немало времени...

Инсайдер поделился новыми подробностями о Pragmata от CapcomПрошло немало времени с тех пор, как у нас появились какие-либо официальные сведения о будущем релизе Pragmata от Capcom, и вот инсайдер поделился новой информацией об игре.
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