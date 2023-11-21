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  • Сергей Туренко
    Это было больше 30 лет назад, а теперь там сплошь нацики, поддерживающие этот преступный режим Зе.Ракета ВСУ убила ...
  • Boris Borisov
    Только умоляем ! Не стреляйте в ответ по Киеву! Там же скрозь наш братский народ ! Там все мирные , это их западенцы ...Ракета ВСУ убила ...
  • leonid
    Зачем устраивать концерты, если полно всяких укроповских агентов,  которые сразу доложили o месте его нахождения куда...Ракета ВСУ убила ...

В Чехии боятся потенциальных разведчиков: новый пакет санкций против дипломатов России

В Чехии боятся потенциальных разведчиков: новый пакет санкций против дипломатов России

В рамках 12-го пакета санкций против России Чехия внесла в законопроект предложение. В Праге обеспокоены, что потенциальные разведчики в лице дипломатов из РФ якобы перемещаются по европейским странам из-за отсутствия границ между государствами.

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