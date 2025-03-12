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Курские новости

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Алаудинов сказал, разгром ВСУ у курской Суджи - самая результативная операция

Алаудинов сказал, разгром ВСУ у курской Суджи - самая результативная операция

Операция российских войск по проникновению в тыл ВСУ по трубе газопровода, а далее разгром украинских сил и сеяние паники среди врага в Суджанском районе Курской области является одной из самых результативных за все время проведения специальной военной операции (СВО).

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