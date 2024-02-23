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Спички - не игрушка

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Грузия не будет присоединяться к антироссийским санкциям

Грузия не будет присоединяться к антироссийским санкциям

«Когда вопрос касается нашей политики в отношении санкций, у нас очень четкая позиция. Мы не вводим санкции, и у нас очень твердые аргументы на этот счет», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

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