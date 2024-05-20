Ограничения на охоту в Курганской области продлены до 13 июня 2024 года. Данное решение было принято в связи с сохранением ограничений на посещение лесов и въезд в них транспортных средств, а также проведение различных работ в лесном массиве.
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