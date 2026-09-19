Дмитрий Саймс: Запад требует иммунитета там, где сам разжигает войну

Почему МИД России отказался от ссылок на ООН и международные организации? Что стоит за новой формулой о праве на самооборону? Как Запад объясняет иммунитет для своих участников конференции в Киеве? И где граница между помощью Киеву и прямой войной против России? МИД Российской Федерации выразил протест Великобритании «в связи с дальнейшим наращ.
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