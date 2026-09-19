Дмитрий Саймс: Запад требует иммунитета там, где сам разжигает войну

Поче­му МИД Рос­сии отка­зал­ся от ссы­лок на ООН и меж­ду­на­род­ные орга­ни­за­ции? Что сто­ит за новой фор­му­лой о пра­ве на само­обо­ро­ну? Как Запад объ­яс­ня­ет имму­ни­тет для сво­их участ­ни­ков кон­фе­рен­ции в Кие­ве? И где гра­ни­ца меж­ду помо­щью Кие­ву и пря­мой вой­ной про­тив Рос­сии? МИД Рос­сий­ской Феде­ра­ции выра­зил про­тест Вели­ко­бри­та­нии «в свя­зи с даль­ней­шим нара­щ.