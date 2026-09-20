❗️ Избирательные комиссии Крыма продолжат подсчитывать голоса, несмотря на объявления воздушных тревог в некоторых районах полуострова В 20:00 в Крыму закрылись все избирательные участки, а именно 1098 стационарных и 30 в местах временного пребывания.