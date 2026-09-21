После выборов бензин в Воронеже снова стал дефицитом

В первый рабочий день после выборов бензин в Воронеже снова пропал. О том, что происходит на АЗС города 21 сентября, сообщил читатель «Воронежских новостей».
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