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Воронежские новости

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После выборов бензин в Воронеже снова стал дефицитом

После выборов бензин в Воронеже снова стал дефицитом

В первый рабочий день после выборов бензин в Воронеже снова пропал. О том, что происходит на АЗС города 21 сентября, сообщил читатель «Воронежских новостей».

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