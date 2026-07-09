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CAS получил апелляцию от Всероссийской федерации легкой атлетики по делу о недопуске спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляцию от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по делу о недопуске спортсменов.

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