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  • Вениамин
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Школьники из Арктической зоны Карелии отправились отдыхать на море

Очередная партия детей из нашей республики поехала отдыхать в Геленджик Более сотни учащихся из Беломорска, Кеми, Калевалы, Костомукши, Сегежи и поселка Лоухи проведут летние каникулы в детском оздоровительном лагере «Лазурный берег» в Геленджике, получив бесплатные путевки.

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