Мазутное пятно угрожает курортам и природе юго-западного Крыма

Вблизи Фороса и Ласпи на юго-западе Крыма в Чёрном море обнаружено мазутное пятно. Эксперт Морспасслужбы Сергей Станичный предупреждает о риске загрязнения курортов и природных зон, отмечая, что движение пятна зависит от ветра и течений.
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