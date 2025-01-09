Мазутное пятно угрожает курортам и природе юго-западного Крыма

Вблизи Фороса и Ласпи на юго-западе Крыма в Чёрном море обнаружено мазутное пятно. Эксперт Морспасслужбы Сергей Станичный предупреждает о риске загрязнения курортов и природных зон, отмечая, что движение пятна зависит от ветра и течений.