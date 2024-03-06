В Магадане полицейские и общественники приняли участие в акции «8 Марта – В каждый Дом»

В преддверии Международного женского дня в рамках акции «8 Марта – В каждый Дом» начальник отдела по работе с личным составом ОМВД России по городу Магадану Артур Бугулов и член Общественного совета при городском отделе полиции Наталья Наумова поздравили с наступающим праздником ветерана органов внутренних дел Марину Киселеву.