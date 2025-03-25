"Не вмешиваться": требование бассейна одеть женщин в буркини поддержала депутат Госдумы

никитин игорь

А мне можно в джинсах плавать? У меня ноги кривые и волосатые. На грудине у меня волос больше чем на голове, а надо плавать в шапочке. Тогда только в ОЗК. На соревнованиях по обеим гимнастикам соблазна гораздо больше видится. В общем очередная дикость . Спасибо прокуратуре Питера, не побоялись. Странно звучит фраза: прокуратура и страх. Но что есть то есть.