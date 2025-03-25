Русский компас Фото: тг-канал "Многонационал". Мы не знаем, в чём плавает Нина Останина.
"Не вмешиваться": требование бассейна одеть женщин в буркини поддержала депутат Госдумы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
никитин игорь
А мне можно в джинсах плавать? У меня ноги кривые и волосатые. На грудине у меня волос больше чем на голове, а надо плавать в шапочке. Тогда только в ОЗК. На соревнованиях по обеим гимнастикам соблазна гораздо больше видится. В общем очередная дикость . Спасибо прокуратуре Питера, не побоялись. Странно звучит фраза: прокуратура и страх. Но что есть то есть.
Ответить
3 час.
Домнин Сергей
Почему его не депортировали вместе с семьёй без объяснений и права обжалования и въезд запретить до шестого колена. Это они делали с русскими в 90-ые и даже пальцем им ни кто не погрозил.
Ответить
3 час.
Юрий Вахрушев
Спящие в ГД Володина глазки открывают... То ли ещё будет.
Ответить
35 мин.
Свежие комментарии