Дана Уайт хочет увидеть Владимира Путина на турнире UFC в России

Президент UFC Дана Уайт выразил желание провести турнир организации в России и отметил, что присутствие Президента России Владимира Путина на подобных мероприятиях - большая честь для него и всей команды.
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