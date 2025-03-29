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Алаев о Карпине и Дзюбе: «Рад, что они примирились. Получилась красивая история, Артем заслужил. Если все наши конфликты будут заканчиваться так, я двумя руками за»

36-летний форвард был вызван в национальную команду впервые с 2021 года и забил в товарищеском матче против Гренады (5:0).

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