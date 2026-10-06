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Новости Брянска

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Уголкова назначена врио замглавы Брянской области по экономике

Уголкова назначена врио замглавы Брянской области по экономике

Анна Уголкова, ранее возглавлявшая Министерство экономического развития ЛНР, займётся вопросами экономического развития Брянской области, включая привлечение инвестиций и развитие высокотехнологичных производств.

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