Разведенный мужчина-алиментщик гораздо лучше разведённой женщины с ребёнком?

Просит у золотой рыбки разведёнца с алиментами Почему мужчины так не любят "РСП", как они выражаются, не замечая, что сами являются такими же разведёнцами с алиментами? Да-да, та самая библейская история про бревно и соринку в своём и чужом глазу.