ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Разведенный мужчина-алиментщик гораздо лучше разведённой женщины с ребёнком?

Разведенный мужчина-алиментщик гораздо лучше разведённой женщины с ребёнком?

Просит у золотой рыбки разведёнца с алиментами   Почему мужчины так не любят "РСП", как они выражаются, не замечая, что сами являются такими же разведёнцами с алиментами? Да-да, та самая библейская история про бревно и соринку в своём и чужом глазу.

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Комментарии
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Майя Majesty
Ну когда же мужики наконец-то поймут, что уходят они от одной к другой. Мотаются как г...вно в проруби по собственному желанию))
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6 час.
Майя Majesty
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2 час.

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