⚡️Штормовое предупреждение по Сочи и Сириусу До конца дня 9 июня и в течение 10 июня местами ожидается сильный дождь, гроза.
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⚡️Штормовое предупреждение по Сочи и Сириусу До конца дня 9 июня и в течение 10 июня местами ожидается сильный дождь, гроза.