Чжухай (ATP). 1/4 финала. Хачанов играет с Макдональдом, Карацев встретится с Норри

Карен Хачанов играет с Маккензи Макдональдом. Сетка турнира здесь. Huafa Properties Zhuhai Championships Чжухай, Китай 20 – 26 сентября 2023 ATP 250 Призовой фонд – 981 785 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Карен Хачанов (Россия) Маккензи Макдональд (США) 4:6|3:3 Дата проведения 24 сентября, 08.
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