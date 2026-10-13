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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джолион Палмер: «Было бы абсурдно, если бы «Ред Булл» не оставил Лоусона в «Ф-1»

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что Лиам Лоусон должен продолжить выступать в чемпионате в следующем сезоне.

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