Психолог Мустафина: лже-психологи предлагают "уникальные" и "секретные" техники

Работа с проверенным психологом — важный шаг, когда нужно решать личные или эмоциональные проблемы. Сложность в том, что на рынке профессионалов можно встретить псевдоспециалистов, коммуникация с которыми усугубляет ситуацию.
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