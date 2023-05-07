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BBC: Индия столкнулась с крупными погромами на этнической почве

BBC: Индия столкнулась с крупными погромами на этнической почве

Массовые беспорядки начались в Индии на этнической почве. Об этом сообщили корреспонденты BBC. Согласно полученной информации, ситуация обострилась из-за желания властей уравнять в правах национальные меньшинства и наибольшую этническую группу.

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