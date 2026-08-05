В Шотландии девятилетняя девочка погибла во время кемпинга в Арброте

В шотландском городе Арброт во время семейного кемпинга трагически погибла девятилетняя девочка. Семья прибыла из Уэйкфилда, графство Западный Йоркшир, преодолев около 300 миль, и разбила лагерь на промышленной территории «Эллиот».
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