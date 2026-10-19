Казахстанец Еркин Габбасов победил в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в классе R1 на Азиатских Пара играх в Айчи-Нагоя, набрав 249,1 очка и установив рекорд турнира.
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