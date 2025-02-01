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Ефимов: Более 60 га реорганизуют в рамках опубликованных в декабре 2024 года проектов КРТ  

Ефимов: Более 60 га реорганизуют в рамках опубликованных в декабре 2024 года проектов КРТ  

Реорганизация участков общей площадью более 60 гектаров  запланирована в рамках 11 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ), Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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