Инженеры ВВО приступили к переброске личного состава и техники для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в Якутии

Из Хабаровска в Якутию для оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки будет доставлено до 20 единиц инженерной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы и автомобильные тягачи.
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