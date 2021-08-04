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Инженеры ВВО приступили к переброске личного состава и техники для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в Якутии

Инженеры ВВО приступили к переброске личного состава и техники для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в Якутии

Из Хабаровска в Якутию для оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки будет доставлено до 20 единиц инженерной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы и автомобильные тягачи.

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