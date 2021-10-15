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В США заявили, что помогут Тайваню сохранить потенциал самообороны

В США заявили, что помогут Тайваню сохранить потенциал самообороны

Власти США продолжат оказание помощи Тайваню с целью поддержать его потенциала самообороны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 14 октября на пресс-конференции.

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