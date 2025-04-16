Парень и девушка в Калужской области получили почти 14 лет на двоих

Двое молодых жителей Балабанова, парень и девушка, в 2024 году участвовали в преступной деятельности группы, созданной третьим лицом для торговли наркотикамиДвое молодых жителей Балабанова, парень и девушка, в 2024 году участвовали в преступной деятельности группы, созданной третьим лицом для торговли наркотиками.