Парень и девушка в Калужской области получили почти 14 лет на двоих

Двое молодых жителей Балабанова, парень и девушка, в 2024 году участвовали в преступной деятельности группы, созданной третьим лицом для торговли наркотикамиДвое молодых жителей Балабанова, парень и девушка, в 2024 году участвовали в преступной деятельности группы, созданной третьим лицом для торговли наркотиками.
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