Врач Писарева рассказала, почему людям после 50 лет опасно пить молоко

РИАМО - 12 янв. Врач-диетолог Ирина Писарева считает, что даже если с детства у человека не было аллергии на молочные продукты, то после 50 лет может развиться непереносимость молочного белка, сообщает «Вечерняя Москва».
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