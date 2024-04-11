В жилом доме в Копейске потолочные балки рухнули на детскую кровать

Прокуратура Копейска начала проверку по факту обрушения перекрытия в жилом доме. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверка началась после публикации в социальных сетях информации об обрушении перекрытия в жилом помещении дома №12 по улице Новосибирской в Копейске.