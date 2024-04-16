Роналду дисквалифицируют на 2 матча за красную в игре с «Аль-Хилалем»

Саудовская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать португальского нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду на два матча после того, как он был удален в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля".
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