"Хезболла" зявила о ракетном ударе по командному пункту "Моссада" у Тель-Авива

Ливанское движение "Хезболла" заявило, что запустило ракету по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом, который занимался ликвидацией ряда лидеров движения и массовым взрывом пейджеров в Ливане.
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