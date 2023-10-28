Вне зоны доступа: какие проблемы может породить запрет телефонов в школах

M

Malina

А может не надо "изобретать колесо"? Есть пример( и не один): ученикам в школу разрешается брать в школу только Кнопочный телефон!!! И Фсё!!! Навороченный смартфон в школе не нужен!!! И отпадают сами собой кучи других проблем:1) сохранность гаджетов;2) кражи ( по дороге в школу); 3) с'емки всяких драк и других негативных моментов ...4) отсутствие гаджета в школе позитивно скажется на умственных способностях учеников- заставит включать собственные мозги для поиска нужной информации...