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Пятый канал

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Вне зоны доступа: какие проблемы может породить запрет телефонов в школах

Вне зоны доступа: какие проблемы может породить запрет телефонов в школах

В Госдуме рассмотрят законопроект, который запретит учащимся пользоваться телефонами или умными часами в школах.

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Комментарии
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M
Malina
А может не надо &quot;изобретать колесо&quot;? Есть пример( и не один): ученикам в школу разрешается брать в школу только Кнопочный телефон!!! И Фсё!!! Навороченный смартфон в школе не нужен!!! И отпадают сами собой кучи других проблем:1) сохранность гаджетов;2) кражи ( по дороге в школу); 3) с&#39;емки всяких драк и других негативных моментов ...4) отсутствие гаджета в школе позитивно скажется на умственных способностях учеников- заставит включать собственные мозги для поиска нужной информации...
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