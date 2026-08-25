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Царьград

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Лондон рассекретил подготовку 37 офицеров из России в британской армии: детали

Лондон рассекретил подготовку 37 офицеров из России в британской армии: детали

Стало известно, чему обучали русских офицеров в британской армии: Лондон рассекретил документы.Минобороны Британии рассекретило документы, в которых говорилось о том, чему обучали русских офицеров британской армии.

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