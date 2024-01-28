Тактильный макет монумента писателю установили в Доме Гоголя в Москве

В московском Доме Гоголя появился тактильный макет монумента писателю, напечатанный на 3D-принтере. Он полностью повторяет оригинальную скульптуру классика, которую создал Николай Андреев в 1909 году, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии