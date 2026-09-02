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Газета.ру

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Врач Себко: в первые дни отказа от сладкого может быть раздражительность и усталость

Врач Себко: в первые дни отказа от сладкого может быть раздражительность и усталость

Отказ от сладостей на месяц может положительно отразиться не только на массе тела, но и на аппетите, общем самочувствии и состоянии кожи.

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