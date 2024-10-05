Авиаторы и их д...
ГлавнаяНовоеAviaSafety"Люди и авиация"ЮморБиблиотекаНовости АОНКурилка
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авиаторы и их друзья

80 685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Цыбин
    Видел самолет Baade-150 в самолетном ангаре МАИ в конце августа 1960 года, соазу после поступления на 1-ый факультет!...Этот день в авиац...
  • 65alekseysramblerru Леонтьев
    это из 10600... поправкин проза . ру  там внизу бесплатно а на литрес   17  моих книг за смешную плату.Этот день в авиац...
  • 65alekseysramblerru Леонтьев
    Попросил дать руководство, а они меня и давай расспрашивать, кто я, и что я. В общем, узнав, что я собираюсь летать в...Этот день в авиац...

Этот день в авиации. 5 октября

Этот день в авиации. 5 октября

1882 - Родился Роберт Хатчингс Годдард (англ. Robert Hutchings Goddard) — американский учёный, один из пионеров современной ракетной техники, создатель первого жидкостного ракетного двигателя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЦ
Сергей Цыбин
Видел самолет Baade-150 в самолетном ангаре МАИ в конце августа 1960 года, соазу после поступления на 1-ый факультет! Самолет, несмотря на повреждения фюзеляжа после «жесткой» посадки производил хорошее впечатление изящными конструкторскими решениями!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх