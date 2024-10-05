1882 - Родился Роберт Хатчингс Годдард (англ. Robert Hutchings Goddard) — американский учёный, один из пионеров современной ракетной техники, создатель первого жидкостного ракетного двигателя.
Этот день в авиации. 5 октября
Комментарии
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СЦ
Сергей Цыбин
Видел самолет Baade-150 в самолетном ангаре МАИ в конце августа 1960 года, соазу после поступления на 1-ый факультет! Самолет, несмотря на повреждения фюзеляжа после «жесткой» посадки производил хорошее впечатление изящными конструкторскими решениями!
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