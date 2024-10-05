Этот день в авиации. 5 октября

СЦ

Сергей Цыбин

Видел самолет Baade-150 в самолетном ангаре МАИ в конце августа 1960 года, соазу после поступления на 1-ый факультет! Самолет, несмотря на повреждения фюзеляжа после «жесткой» посадки производил хорошее впечатление изящными конструкторскими решениями!