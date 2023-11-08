Забайкальские школьники выиграли деньги во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

11 школьников 75-го региона получили денежные призы в престижном ежегодном всероссийском конкурсе.Радостной новостью поделилось правительство Забайкалья: 11 школьников края выиграли во всероссийском конкурсе «Большая перемена».
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