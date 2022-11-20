«Враг на пороге?»: Николай Патрушев отдал приказ привести в боевую готовность системы ПВО Центральной части России. И не зря!

С самого начала специальной военной операции на Украине жители России живут в состоянии глубокой обеспокоенности и тревоги за родных, близких да и за всех наших ребят, принимающих участие в боевых действиях.
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