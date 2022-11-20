Темы дня

123 480 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    зачатый через рот,ты хоть писю пиндоса иногда вынимай из своего хрюкальникаЕвгений Пригожин ...
  • Александр Рус
    ты из усраины?готова под любого лечь,видать....хотя это у вас в генахЕвгений Пригожин ...
  • Катерина
    Ехидная, но  пока  не  воинствующая.:)Евгений Пригожин ...

«Враг на пороге?»: Николай Патрушев отдал приказ привести в боевую готовность системы ПВО Центральной части России. И не зря!

«Враг на пороге?»: Николай Патрушев отдал приказ привести в боевую готовность системы ПВО Центральной части России. И не зря!

С самого начала специальной военной операции на Украине жители России живут в состоянии глубокой обеспокоенности и тревоги за родных, близких да и за всех наших ребят, принимающих участие в боевых действиях.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх