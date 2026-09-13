GAC Aion представила обновленный кроссовер i60 с рекордным запасом хода

Китайская компания GAC Aion анонсировала обновленную модель кроссовера i60 2027 модельного года. Официальная презентация новинки запланирована на 15 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Госдуму внесён ...
- Путин поздравил Ж...
- Кадровые перестан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым