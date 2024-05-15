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Военное обозрение

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Bloomberg: США рассматривают вариант передачи Украине дополнительной батареи ЗРК Patriot

Bloomberg: США рассматривают вариант передачи Украине дополнительной батареи ЗРК Patriot

Еще одну систему Киеву должны будут поставить страны ЕС, когда определятся, кому выпадет эта "честь".

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