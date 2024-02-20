Sora — генератор дипфейков или качественного видеоконтента: как нейросеть повлияет на рекламный рынок

Разработчик ChatGPT, OpenAI, на прошлой неделе анонсировал ИИ-модель Sora. Технология способна создавать сложные сцены с несколькими персонажами и точной детализацией, сохраняя при этом визуальное качество и следование подсказкам пользователя.
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