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ТАСС

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Кремль прокомментировал ситуацию с законом США об "адских санкциях"

Кремль прокомментировал ситуацию с законом США об "адских санкциях"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Кремль наблюдает за развитием ситуации с утвержденным накануне Палатой представителей Конгресса США законом о санкциях против нефтегазового экспорта России, который в прессе охарактеризовали как "адские санкции".

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