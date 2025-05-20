Забытая сага о Хейд, Фрейе и ведьме Гулльвейг

До наших дней дошли древние сказания и мифы многих народов. Все ли они есть только произведения народного творчества, или же отражают реальную историю народов и стран? Могли ли древние боги быть реальными персонажами, которые жили в глубокой древности? И если это так, то правдивы ли мифы, рассказывающие об их деяниях, или же они обросли множеством искажений и преувеличений? Ведь, возможно было и такое, что кто-то специально искажал историю, переписывая эти мифы на свой лад, в конце концов, превратив их в сказки, причем иногда еще и полные клеветы, на тех, чьи истории жизни уже почти стерлись из памяти народа, но стали сказочными, мифологическими.