В Вичуге по горячим следам раскрыта кража оставленной без присмотра вещи

В МО МВД России «Вичугский» было зарегистрировано заявление от 68-летней местной жительницы, которая сообщила о том, что неизвестный похитил ее барсетку, оставленную без присмотра в тележке для товаров в магазине на улице Ленинградская.
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