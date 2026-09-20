Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Двое подростков пострадали в Софьино при атаке БПЛА, их родители погибли

Двое подростков пострадали в Софьино при атаке БПЛА, их родители погибли

В подмосковном Софьино пострадали 19-летний молодой человек и его 15-летняя сестра, их родители погибли из-за террористической атаки украинских БПЛА.

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