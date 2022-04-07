Ванилла SU

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Самые настоящие ленивые пирожки, они всегда выручают. А начинка подойдет любая

Самые настоящие ленивые пирожки, они всегда выручают. А начинка подойдет любая

Привет, друзья! Предлагаю сегодня приготовить простые и вкусные ленивые пирожки на кефире. Получаются очень пышные и даже когда остывают, они не теряют своей формы.

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