Самые настоящие ленивые пирожки, они всегда выручают. А начинка подойдет любая

Привет, друзья! Предлагаю сегодня приготовить простые и вкусные ленивые пирожки на кефире. Получаются очень пышные и даже когда остывают, они не теряют своей формы.
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