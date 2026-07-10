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10% – на ЧМ-2026 будет новый чемпион мира. 3 из 7 оставшихся команд никогда не выигрывали золото

Букмекеры оценили вероятность появления нового чемпиона мира. 3 из 7 оставшихся сборных на ЧМ-2026 – Норвегия, Бельгия и Швейцария – ни разу не выигрывали золото мундиаля.

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